DEMOGRAPHIE
17 septembre 2026
La Corée du Sud s’attaque à son problème de super vieillissement et iI y a bien des leçons à en tirer
La Corée du Sud est devenue en quelques décennies l’une des sociétés les plus âgées au monde. Face à l’explosion des besoins en retraites, en soins de longue durée et en accompagnement social, le pays adapte ses politiques publiques dans l’urgence. Une expérience riche d’enseignements pour les autres nations confrontées au vieillissement de leur population.
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Jeongmin Park est doctorante en santé et développement humain au sein de l'Université Penn State.
Alexis R. Santos est professeur agrégé en développement humain et études familiales, démographie et politiques publiques au coeur de l'université Penn State.
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