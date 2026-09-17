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Des femmes âgées sud-coréennes assises sur un trottoir, attendant l'arrivée de Park Geun-hye, cheffe du Grand Parti national (GNP), principal parti d'opposition, lors de sa campagne pour les élections législatives à Séoul, en avril 2004.
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DEMOGRAPHIE

17 septembre 2026

La Corée du Sud s’attaque à son problème de super vieillissement et iI y a bien des leçons à en tirer 

La Corée du Sud est devenue en quelques décennies l’une des sociétés les plus âgées au monde. Face à l’explosion des besoins en retraites, en soins de longue durée et en accompagnement social, le pays adapte ses politiques publiques dans l’urgence. Une expérience riche d’enseignements pour les autres nations confrontées au vieillissement de leur population.

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MOTS-CLES

personnes âgées , démographie , santé , Séoul , atouts , risques , population , générations , retraités , Asie , natalité , Naissances

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jeongmin Park

Jeongmin Park est doctorante en santé et développement humain au sein de l'Université Penn State.

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Alexis R. Santos

Alexis R. Santos est professeur agrégé en développement humain et études familiales, démographie et politiques publiques au coeur de l'université Penn State.

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