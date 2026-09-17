DEMOGRAPHIE

La Corée du Sud s’attaque à son problème de super vieillissement et iI y a bien des leçons à en tirer

La Corée du Sud est devenue en quelques décennies l’une des sociétés les plus âgées au monde. Face à l’explosion des besoins en retraites, en soins de longue durée et en accompagnement social, le pays adapte ses politiques publiques dans l’urgence. Une expérience riche d’enseignements pour les autres nations confrontées au vieillissement de leur population.