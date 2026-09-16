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Une photo prise le 31 décembre 2017 à Tel Aviv, en Israël, montre un panneau d'affichage en arabe et en hébreu annonçant la nouvelle saison de la série télévisée israélienne à succès « Fauda ».
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7 OCTOBRE

16 septembre 2026

Fauda s’est hissée dans le top 10 global de Netflix et occupe la 1ère place dans nombre de pays arabes-musulmans et voilà ce que ça révèle

Avec sa cinquième saison consacrée au traumatisme du 7 octobre, Fauda s’est hissée dans le top 10 mondial de Netflix et rencontre un succès particulièrement marqué dans plusieurs pays arabes.

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MOTS-CLES

Fauda , série télévisée , Netflix , pays arabes , israël , Gaza , Palestine , Hamas , 7-octobre , attaques du 7 octobre 2023 , Succès , audiences , Liban , Bahreïn , Jordanie , Qatar , Emirats Arabes Unis , Oman , Koweït , terrorisme , services de renseignement , lutte contre le terrorisme , série culte

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Maya Khadra

Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.