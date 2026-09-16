7 OCTOBRE

Fauda s’est hissée dans le top 10 global de Netflix et occupe la 1ère place dans nombre de pays arabes-musulmans et voilà ce que ça révèle

Avec sa cinquième saison consacrée au traumatisme du 7 octobre, Fauda s’est hissée dans le top 10 mondial de Netflix et rencontre un succès particulièrement marqué dans plusieurs pays arabes.