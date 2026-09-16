7 OCTOBRE
16 septembre 2026
Fauda s’est hissée dans le top 10 global de Netflix et occupe la 1ère place dans nombre de pays arabes-musulmans et voilà ce que ça révèle
Avec sa cinquième saison consacrée au traumatisme du 7 octobre, Fauda s’est hissée dans le top 10 mondial de Netflix et rencontre un succès particulièrement marqué dans plusieurs pays arabes.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESFauda , série télévisée , Netflix , pays arabes , israël , Gaza , Palestine , Hamas , 7-octobre , attaques du 7 octobre 2023 , Succès , audiences , Liban , Bahreïn , Jordanie , Qatar , Emirats Arabes Unis , Oman , Koweït , terrorisme , services de renseignement , lutte contre le terrorisme , série culte
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.