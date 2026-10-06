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Le 5 octobre 2026, à Moscou, une femme passe devant le logo de Rospotrebnadzor, l'agence russe de surveillance sanitaire et de la consommation, apposé sur la clôture de son enceinte. Le même jour, les autorités russes ont minimisé les informations selon lesquelles un technicien de laboratoire en Sibérie serait décédé de la peste, affirmant que la situation était sous contrôle et que les analyses post-mortem n'avaient révélé aucune trace de la maladie.
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PSYCHOSE OU PANDEMIE A VENIR ?

6 octobre 2026

Faut-il avoir peur d’une épidémie de peste venue de Russie ?

Peste confirmée selon certains médias russes, simple pneumonie d'origine indéterminée selon les autorités, un décès unique en laboratoire suffit déjà à relancer un mot qui effraie depuis des siècles. Mais la peste pulmonaire se voit, se transmet par contact rapproché avec un malade symptomatique, et aucun cas secondaire n'a pour l'instant été signalé. Entre opacité russe et réalité épidémiologique, faut-il vraiment s'inquiéter ?

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MOTS-CLES

peste , Russie , pandémie , covid , laboratoire , décès , OMS , opacité , Yersinia pestis , antibiotiques , peste noire , Justinien , Marseille

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Foiry

 Laurent Foiry est docteur en génétique moléculaire et biologiste.