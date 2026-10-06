PSYCHOSE OU PANDEMIE A VENIR ?

Faut-il avoir peur d’une épidémie de peste venue de Russie ?

Peste confirmée selon certains médias russes, simple pneumonie d'origine indéterminée selon les autorités, un décès unique en laboratoire suffit déjà à relancer un mot qui effraie depuis des siècles. Mais la peste pulmonaire se voit, se transmet par contact rapproché avec un malade symptomatique, et aucun cas secondaire n'a pour l'instant été signalé. Entre opacité russe et réalité épidémiologique, faut-il vraiment s'inquiéter ?