CRISE ENERGETIQUE

Flambée des prix de l’énergie : mais comment les gouvernements peuvent-ils s’aveugler à ce point sur leurs responsabilités ?

Alors que les prix de l’énergie flambent à nouveau en Europe, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ne seraient-elles que l’arbre qui cache la forêt ? Les choix énergétiques des dirigeants européens ont aussi leur part de responsabilité. Energies renouvelables, fermeture des capacités de raffinage, nouvelles normes : l’Europe fragilise sa production, accroît sa dépendance et met en danger sa compétitivité.