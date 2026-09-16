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Un automobiliste utilise une pompe à essence Gazol pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, dans le sud de la France, le 10 mars 2026.
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CRISE ENERGETIQUE

16 septembre 2026

Flambée des prix de l’énergie : mais comment les gouvernements peuvent-ils s’aveugler à ce point sur leurs responsabilités ?

Alors que les prix de l’énergie flambent à nouveau en Europe, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ne seraient-elles que l’arbre qui cache la forêt ? Les choix énergétiques des dirigeants européens ont aussi leur part de responsabilité. Energies renouvelables, fermeture des capacités de raffinage, nouvelles normes : l’Europe fragilise sa production, accroît sa dépendance et met en danger sa compétitivité.

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Essence , crise , Crise énergétique , pétrole , gaz , Détroit d'Ormuz , Moyen-Orient , responsabilités , dirigeants politiques , prix à la pompe , hausse des tarifs , mesures , taxes , décisions , méthane , normes , prix de l'électricité

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.