CRISE ENERGETIQUE
16 septembre 2026
Flambée des prix de l’énergie : mais comment les gouvernements peuvent-ils s’aveugler à ce point sur leurs responsabilités ?
Alors que les prix de l’énergie flambent à nouveau en Europe, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ne seraient-elles que l’arbre qui cache la forêt ? Les choix énergétiques des dirigeants européens ont aussi leur part de responsabilité. Energies renouvelables, fermeture des capacités de raffinage, nouvelles normes : l’Europe fragilise sa production, accroît sa dépendance et met en danger sa compétitivité.
14 min de lecture
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.