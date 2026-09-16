TRAFIC SOUS PRESSION
16 septembre 2026
Alerte sur les rails : mais qui sabote les réseaux ferroviaires européens ?
Après les Pays-Bas, où la découverte de tubes fixés sur des voies ferrées a fortement perturbé le trafic mardi matin, les actes visant les infrastructures de transport se multiplient en Europe. Sabotages, drones, incendies ou tentatives de perturbation : ces incidents relèvent-ils d’actions isolées ou d’une stratégie coordonnée ? La menace hybride qui pèse sur les infrastructures européennes doit être prise au sérieux.
12 min de lecture
MOTS-CLESguerre hybride , trains , sabotage , Guerre en Ukraine , europe , Russie , Vladimir Poutine , Kremlin , menaces , déraillement , sécurité , défense , Occident , OTAN , stratégie européenne , Union européenne , gauche , extrême gauche , Guerre froide , opération d'ingérence , réseau ferroviaire , voyageurs
THEMATIQUESEurope
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi
Populaires
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi