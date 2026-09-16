TRAFIC SOUS PRESSION

Alerte sur les rails : mais qui sabote les réseaux ferroviaires européens ?

Après les Pays-Bas, où la découverte de tubes fixés sur des voies ferrées a fortement perturbé le trafic mardi matin, les actes visant les infrastructures de transport se multiplient en Europe. Sabotages, drones, incendies ou tentatives de perturbation : ces incidents relèvent-ils d’actions isolées ou d’une stratégie coordonnée ? La menace hybride qui pèse sur les infrastructures européennes doit être prise au sérieux.