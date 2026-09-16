POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un quai désert à la gare de Zwolle, dans le centre des Pays-Bas, où aucun train ne circule en raison d'une panne qui pourrait être provoquée par un acte intentionnel.
See image caption
See copyright

TRAFIC SOUS PRESSION

16 septembre 2026

Alerte sur les rails : mais qui sabote les réseaux ferroviaires européens ?

Après les Pays-Bas, où la découverte de tubes fixés sur des voies ferrées a fortement perturbé le trafic mardi matin, les actes visant les infrastructures de transport se multiplient en Europe. Sabotages, drones, incendies ou tentatives de perturbation : ces incidents relèvent-ils d’actions isolées ou d’une stratégie coordonnée ? La menace hybride qui pèse sur les infrastructures européennes doit être prise au sérieux.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Photo of Louis Duclos
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii pageetLouis Duclos Go to Louis Duclos page

12 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

guerre hybride , trains , sabotage , Guerre en Ukraine , europe , Russie , Vladimir Poutine , Kremlin , menaces , déraillement , sécurité , défense , Occident , OTAN , stratégie européenne , Union européenne , gauche , extrême gauche , Guerre froide , opération d'ingérence , réseau ferroviaire , voyageurs

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Louis Duclos image
Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi