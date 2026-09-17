NIVEAU DE VIE
17 septembre 2026
Les Américains n’ont jamais été aussi riches qu’en 2026, les revenus des Français décrochent (à nouveau) : mais qui a vraiment fait quoi pour en arriver là ?
Les États-Unis n’ont jamais affiché un tel niveau de richesse par habitant, tandis que la France voit son écart se creuser avec l’autre côté de l’Atlantique. Productivité, temps de travail, énergie, innovation, fiscalité, dette, réglementation ou encore financement de l’économie : depuis les années 1990, les trajectoires divergent. Mais derrière les chiffres spectaculaires du PIB et des revenus se cache une réalité plus nuancée, où le coût de la santé, du logement et des protections sociales pèse lourdement sur le niveau de vie.
8 min de lecture
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
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