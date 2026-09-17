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Une pièce d'un euro et des billets de banque en dollars américains (image d'illustration) .
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NIVEAU DE VIE

17 septembre 2026

Les Américains n’ont jamais été aussi riches qu’en 2026, les revenus des Français décrochent (à nouveau) : mais qui a vraiment fait quoi pour en arriver là ?

Les États-Unis n’ont jamais affiché un tel niveau de richesse par habitant, tandis que la France voit son écart se creuser avec l’autre côté de l’Atlantique. Productivité, temps de travail, énergie, innovation, fiscalité, dette, réglementation ou encore financement de l’économie : depuis les années 1990, les trajectoires divergent. Mais derrière les chiffres spectaculaires du PIB et des revenus se cache une réalité plus nuancée, où le coût de la santé, du logement et des protections sociales pèse lourdement sur le niveau de vie.

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MOTS-CLES

économie , riches , Richesse , croissance , revenus , entreprises , atouts , Succès , américains , français , Emmanuel Macron , Donald Trump , marchés financiers , santé , Logement , Compétitivité , ménages , niveau de vie , pouvoir d'achat

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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