POINT DE VUE

Des enfants capricieux face à des adultes lâches, inertes, ou pervers

Je voudrais souligner ici une dimension des événements actuels dont on a peu parlé. J’ai assisté au début de la manifestation des élèves dans une ville de province : des centaines de poulets décapités, donc sans cerveau, couraient devant moi en hurlant dans un état de grande excitation, certains trépignant en sautant sur place. On pouvait leur faire crier n’importe quel slogan, et on a constaté la pauvreté initiale de leurs revendications.