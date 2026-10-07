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Des lycéens brandissent des pancartes lors d'une manifestation s'inscrivant dans un mouvement de contestation nationale à Bordeaux, le 6 octobre 2026.
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POINT DE VUE

7 octobre 2026

Des enfants capricieux face à des adultes lâches, inertes, ou pervers

Je voudrais souligner ici une dimension des événements actuels dont on a peu parlé. J’ai assisté au début de la manifestation des élèves dans une ville de province : des centaines de poulets décapités, donc sans cerveau, couraient devant moi en hurlant dans un état de grande excitation, certains trépignant en sautant sur place. On pouvait leur faire crier n’importe quel slogan, et on a constaté la pauvreté initiale de leurs revendications.

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MOTS-CLES

Lycées , mouvement lycéen , revendications , Adolescents , école , Éducation nationale

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Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Maurice Berger

Le Docteur Maurice Berger est pédopsychiatre, ancien professeur associé de psychologie de l’enfant Université Lyon 2, responsable du diplôme universitaire « Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie clinique de l’enfant ». Il a publié en 2019 Sur la violence gratuite en France: Adolescents hyper-violents, témoignages et analyse (éditions de l'Artilleur). 

 