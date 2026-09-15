INITIATIVE DEMOCRATIQUE

Référendum citoyen : le pari d’Alexandre Jardin pour bousculer la présidentielle

140 000 téléchargements en quelques semaines, numéro un devant X sur l'App Store, des dizaines de milliers de votes déjà enregistrés : sans l'aval d'aucun parti ni d'aucune institution, une application entend imposer le référendum d'initiative citoyenne dans la campagne présidentielle.