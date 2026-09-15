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L’écrivain français et leader du mouvement « Les Gueux », Alexandre Jardin, pose après une conférence de presse visant à obtenir un engagement public des candidats aux élections municipales contre la ZFE (Zone à Faible Émission) à Paris, le 5 février 2026.
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INITIATIVE DEMOCRATIQUE

15 septembre 2026

Référendum citoyen : le pari d’Alexandre Jardin pour bousculer la présidentielle

140 000 téléchargements en quelques semaines, numéro un devant X sur l'App Store, des dizaines de milliers de votes déjà enregistrés : sans l'aval d'aucun parti ni d'aucune institution, une application entend imposer le référendum d'initiative citoyenne dans la campagne présidentielle.

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MOTS-CLES

application , référendum , démocratique , élection présidentielle 2027 , Alexandre Jardin , souveraineté

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est écrivain, pamphlétaire, et fondateur du mouvement citoyen "Bleu, Blanc Zèbre"

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Robinson Jardin

Co-initiateur de l'application Référendum citoyen · Président de l'association Libérez-vous Citoyens · Cybersécurité & libertés numériques