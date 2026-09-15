INITIATIVE DEMOCRATIQUE
15 septembre 2026
Référendum citoyen : le pari d’Alexandre Jardin pour bousculer la présidentielle
140 000 téléchargements en quelques semaines, numéro un devant X sur l'App Store, des dizaines de milliers de votes déjà enregistrés : sans l'aval d'aucun parti ni d'aucune institution, une application entend imposer le référendum d'initiative citoyenne dans la campagne présidentielle.
11 min de lecture
Alexandre Jardin est écrivain, pamphlétaire, et fondateur du mouvement citoyen "Bleu, Blanc Zèbre"
Co-initiateur de l'application Référendum citoyen · Président de l'association Libérez-vous Citoyens · Cybersécurité & libertés numériques
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