BAB EL-MANDEB
17 septembre 2026
Asphyxie de l’économie mondiale : les Houthis du Yémen sont-ils vraiment devenus indélogeables ?
Malgré la présence de coalitions navales et les frappes ciblées, la menace houthie au détroit de Bab el-Mandeb perturbe fortement l'économie globale. Alors que des contacts discrets s'organisent en coulisses, les grandes puissances semblent piégées dans une guerre d'usure asymétrique.
9 min de lecture
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).