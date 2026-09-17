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Des Yéménites armés se rassemblent en solidarité avec le Liban et l'Iran aux abords de Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis.
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BAB EL-MANDEB

17 septembre 2026

Asphyxie de l’économie mondiale : les Houthis du Yémen sont-ils vraiment devenus indélogeables ?

Malgré la présence de coalitions navales et les frappes ciblées, la menace houthie au détroit de Bab el-Mandeb perturbe fortement l'économie globale. Alors que des contacts discrets s'organisent en coulisses, les grandes puissances semblent piégées dans une guerre d'usure asymétrique.

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MOTS-CLES

guerre , conflit , Détroit d'Ormuz , Bab el-Mandeb , économie , économie mondiale , houthis , Yémen , bombardements , frappes , Iran , Chine , États-Unis , europe , israël , pétrole , commerce international , drones , missiles , frappes ciblées

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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