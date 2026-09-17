BAB EL-MANDEB

Asphyxie de l’économie mondiale : les Houthis du Yémen sont-ils vraiment devenus indélogeables ?

Malgré la présence de coalitions navales et les frappes ciblées, la menace houthie au détroit de Bab el-Mandeb perturbe fortement l'économie globale. Alors que des contacts discrets s'organisent en coulisses, les grandes puissances semblent piégées dans une guerre d'usure asymétrique.