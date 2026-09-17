STRATEGIE EUROPEENNE

Discours sur l’état de l’Union : Ursula von der Leyen, entre aveux en creux et raidissement

Dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen assume le constat d’une Europe confrontée à des dépendances et des vulnérabilités croissantes, tout en plaidant pour une Union plus forte et plus indépendante. De la priorité donnée à l’adaptation climatique au rapprochement avec le Canada et au renforcement de la défense européenne, que révèle réellement cette volonté affichée de reprendre la main ?