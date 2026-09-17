STRATEGIE EUROPEENNE
17 septembre 2026
Discours sur l’état de l’Union : Ursula von der Leyen, entre aveux en creux et raidissement
Dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen assume le constat d’une Europe confrontée à des dépendances et des vulnérabilités croissantes, tout en plaidant pour une Union plus forte et plus indépendante. De la priorité donnée à l’adaptation climatique au rapprochement avec le Canada et au renforcement de la défense européenne, que révèle réellement cette volonté affichée de reprendre la main ?
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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