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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors de son allocution annuelle en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 16 septembre 2026.
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STRATEGIE EUROPEENNE

17 septembre 2026

Discours sur l’état de l’Union : Ursula von der Leyen, entre aveux en creux et raidissement

Dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen assume le constat d’une Europe confrontée à des dépendances et des vulnérabilités croissantes, tout en plaidant pour une Union plus forte et plus indépendante. De la priorité donnée à l’adaptation climatique au rapprochement avec le Canada et au renforcement de la défense européenne, que révèle réellement cette volonté affichée de reprendre la main ?

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MOTS-CLES

Union européenne , Commission européenne , Ursula von der Leyen , discours , discours sur l'état de l'Union , économie , défense , Intelligence Artificielle , climat , green deal , immigration

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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