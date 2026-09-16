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Blurred backgroundUne photo prise avec un effet de zoom montre le CAC 40 parmi les panneaux boursiers affichés au siège de la bourse paneuropéenne Euronext, dans le quartier de La Défense.
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SANTE DES ENTREPRISES

16 septembre 2026

Croissance faible mais dividendes records : le paradoxe de l’économie française que ne comprennent pas ceux qui s’en émeuvent

La France peut-elle être à la fois championne des dividendes et à la traîne en matière de croissance ? Alors que les entreprises du CAC 40 versent des sommes records à leurs actionnaires, l’économie française reste confrontée à une faible croissance, une productivité insuffisante et un investissement productif limité.

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MOTS-CLES

croissance , dividendes records , entreprises , succès fou , marchés financiers , grandes entreprises , taxes , Impôts , taux d'imposition , imposition , Investisseurs , Euro , zone euro , CAC 40

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.