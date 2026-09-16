SANTE DES ENTREPRISES
16 septembre 2026
Croissance faible mais dividendes records : le paradoxe de l’économie française que ne comprennent pas ceux qui s’en émeuvent
La France peut-elle être à la fois championne des dividendes et à la traîne en matière de croissance ? Alors que les entreprises du CAC 40 versent des sommes records à leurs actionnaires, l’économie française reste confrontée à une faible croissance, une productivité insuffisante et un investissement productif limité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.