SANTE DES ENTREPRISES

Croissance faible mais dividendes records : le paradoxe de l’économie française que ne comprennent pas ceux qui s’en émeuvent

La France peut-elle être à la fois championne des dividendes et à la traîne en matière de croissance ? Alors que les entreprises du CAC 40 versent des sommes records à leurs actionnaires, l’économie française reste confrontée à une faible croissance, une productivité insuffisante et un investissement productif limité.