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Un automobiliste utilise une pompe à essence Gazol pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, dans le sud de la France, le 10 mars 2026.
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EXPLICATIONS

21 septembre 2026

Trump, Poutine, les mollahs, les « super profits » ou… nous mêmes : à qui doit-on vraiment le prix du litre de carburant en France ?

Pourquoi le litre de gazole flambe : entre fiscalité lourde, erreurs stratégiques de raffinage et tensions géopolitiques, analyse d'un piège énergétique.

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MOTS-CLES

gazole , diesel , Essence , carburant , prix à la pompe , Moyen-Orient , Iran , ukraine , Donald Trump , taxes

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.