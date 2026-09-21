EXPLICATIONS
21 septembre 2026
Trump, Poutine, les mollahs, les « super profits » ou… nous mêmes : à qui doit-on vraiment le prix du litre de carburant en France ?
Pourquoi le litre de gazole flambe : entre fiscalité lourde, erreurs stratégiques de raffinage et tensions géopolitiques, analyse d'un piège énergétique.
14 min de lecture
MOTS-CLESgazole , diesel , Essence , carburant , prix à la pompe , Moyen-Orient , Iran , ukraine , Donald Trump , taxes
THEMATIQUESConsommation
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.