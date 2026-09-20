ARROGANCE RIEN-PENSANTE

Séduits par les populistes parce que mal informés ? Cette étude politique qui montre bien autre chose

Face à la montée des partis populistes de droite en Europe, l'explication la plus répandue chez les commentateurs consiste à dire que leurs électeurs seraient simplement mal informés, et qu'ils changeraient d'avis s'ils en savaient davantage sur l'immigration ou la criminalité. Une étude approfondie de Laurenz Guenther, chercheur en économie politique à la Toulouse School of Economics, comparant les positions de plus de 23 000 électeurs et de près de 1 000 responsables politiques élus dans 26 pays européens, vient contredire frontalement cette lecture. Selon lui, l'écart entre électeurs et parlementaires ne se referme pas, même chez les citoyens les mieux informés. Il y voit plutôt la preuve d'un problème de représentation politique, que seuls les partis populistes de droite auraient su combler. Entretien.