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Friedrich Merz, chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), parti conservateur allemand, et principal candidat de son parti à la chancellerie, vote aux élections législatives du 23 février 2025 dans un bureau de vote d'Arnsberg, dans l'ouest de l'Allemagne.
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ARROGANCE RIEN-PENSANTE

20 septembre 2026

Séduits par les populistes parce que mal informés ? Cette étude politique qui montre bien autre chose

Face à la montée des partis populistes de droite en Europe, l'explication la plus répandue chez les commentateurs consiste à dire que leurs électeurs seraient simplement mal informés, et qu'ils changeraient d'avis s'ils en savaient davantage sur l'immigration ou la criminalité. Une étude approfondie de Laurenz Guenther, chercheur en économie politique à la Toulouse School of Economics, comparant les positions de plus de 23 000 électeurs et de près de 1 000 responsables politiques élus dans 26 pays européens, vient contredire frontalement cette lecture. Selon lui, l'écart entre électeurs et parlementaires ne se referme pas, même chez les citoyens les mieux informés. Il y voit plutôt la preuve d'un problème de représentation politique, que seuls les partis populistes de droite auraient su combler. Entretien.

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MOTS-CLES

représentation politique , RN , Laurenz Guenther , écart de représentation , Toulouse School of Economics , vote populiste , immigration , sondage électeurs parlementaires , populisme droite Europe , demandeurs d'asile , Assemblée nationale , eurodéputés

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurenz Guenther

Laurenz Guenther est économiste politique et chercheur à l'IAST (Institute for Advanced Study in Toulouse) à la Toulouse School of Economics, ainsi que Fellow à l'Institute for European Policymaking de l'université Bocconi. Il a obtenu son doctorat en économie à l'université de Bonn. Ses recherches et sa lettre Substack portent sur la représentation politique, l'immigration et le populisme. En 2025, le magazine allemand Capital l'a désigné parmi les "Top 40 under 40" allemands dans la catégorie Société.