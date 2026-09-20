FRAGILITES DE L'OCCIDENT
20 septembre 2026
La gouvernance selon Xi Jinping : le livre que personne ne prend la peine de lire à l’Ouest alors qu’il dit tout sur la Chine
Peu lu en Occident, le cinquième tome de La Gouvernance de la Chine rassemble les textes de Xi Jinping et offre un éclairage rare sur la manière dont le dirigeant chinois pense l’avenir de son pays et sa place dans le monde. Cet ouvrage expose une véritable doctrine avec une priorité donnée au temps long, à l’innovation, à l’autonomie technologique, et avec la volonté de proposer au Sud global une autre voie de développement.
13 min de lecture
Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, où il dirige le Master Histoire / Relations internationales, et est titulaire de la Chaire UNESCO en Diplomatie culturelle. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, où il dirige le Master Histoire / Relations internationales, et est titulaire de la Chaire UNESCO en Diplomatie culturelle. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).