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Le président américain Donald Trump pose pour des photos avec le président chinois Xi Jinping lors d'une visite au jardin Zhongnanhai à Pékin le 15 mai 2026.
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FRAGILITES DE L'OCCIDENT

20 septembre 2026

La gouvernance selon Xi Jinping : le livre que personne ne prend la peine de lire à l’Ouest alors qu’il dit tout sur la Chine

Peu lu en Occident, le cinquième tome de La Gouvernance de la Chine rassemble les textes de Xi Jinping et offre un éclairage rare sur la manière dont le dirigeant chinois pense l’avenir de son pays et sa place dans le monde. Cet ouvrage expose une véritable doctrine avec une priorité donnée au temps long, à l’innovation, à l’autonomie technologique, et avec la volonté de proposer au Sud global une autre voie de développement.

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MOTS-CLES

Chine , pékin , Xi Jinping , vision , idéologie , Parti communiste chinois , Occident , livre , tome V , La Gouvernance de la Chine , États-Unis , Taïwan

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, où il dirige le Master Histoire / Relations internationales, et est titulaire de la Chaire UNESCO en Diplomatie culturelle. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.

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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).