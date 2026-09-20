FRAGILITES DE L'OCCIDENT

La gouvernance selon Xi Jinping : le livre que personne ne prend la peine de lire à l’Ouest alors qu’il dit tout sur la Chine

Peu lu en Occident, le cinquième tome de La Gouvernance de la Chine rassemble les textes de Xi Jinping et offre un éclairage rare sur la manière dont le dirigeant chinois pense l’avenir de son pays et sa place dans le monde. Cet ouvrage expose une véritable doctrine avec une priorité donnée au temps long, à l’innovation, à l’autonomie technologique, et avec la volonté de proposer au Sud global une autre voie de développement.