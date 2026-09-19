REVUE DE PRESSE PEOPLE
19 septembre 2026
Florence Foresti & Alexandre Kominek s’éloignent, Tom Cruise & Taylor Swift se rapprochent; Laeticia Hallyday noie son célibat chez ses filles, Lady Gaga & Vianney ont un bébé; Le frère de Diana part à la chasse à Charles, Angelina Jolie à l’homme
Cette semaine, la presse people mêle querelles royales, nouveaux départs, romances inattendues et polémiques. Harry et Meghan retrouvent les limites de la monarchie, Charles Spencer ravive la mémoire de Diana, tandis que Céline Dion, Sydney Sweeney, Angelina Jolie et Taylor Swift occupent le devant de la scène.
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MOTS-CLESpeople , Revue de Presse People , Charles III , Princesse Diana , Meghan et Harry , Angeline Jolie , Tom Cruise , Taylor Swift , Travis Kelce , Brad Pitt , Ines de Ramon , Céline Dion , Rihanna , Lena Situation , John Travolta , Cardi B , Jennifer Lopez , Dakota Johnson , Machine Gun Kelly , vianney , Lady Gaga , Hailey Bieber , Laeticia Hallyday , Florence Foresti , George Clooney , Amal Clooney , Sydney Sweeney , Florent Pagny , Léon XIV
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.