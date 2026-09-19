GUERRE HYBRIDE
19 septembre 2026
L’Europe a-t-elle (aujourd’hui) les moyens de résister à la nouvelle guerre que lui mène la Russie ?
Alors que Washington envisage de retirer 25 000 soldats d'Europe et que Moscou multiplie les menaces hybrides, Emmanuel Macron a réuni les chefs de parti à l'Élysée. Entre désengagement américain, préparatifs de crise sur le flanc Est et paralysies politiques internes, la tension monte.
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THEMATIQUESEurope
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".
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Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".