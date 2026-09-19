POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre les drapeaux européens flottant au vent devant le bâtiment Louise-Weiss, siège du Parlement européen, à Strasbourg, dans l’est de la France, le 17 septembre 2026. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

GUERRE HYBRIDE

19 septembre 2026

L’Europe a-t-elle (aujourd’hui) les moyens de résister à la nouvelle guerre que lui mène la Russie ?

Alors que Washington envisage de retirer 25 000 soldats d'Europe et que Moscou multiplie les menaces hybrides, Emmanuel Macron a réuni les chefs de parti à l'Élysée. Entre désengagement américain, préparatifs de crise sur le flanc Est et paralysies politiques internes, la tension monte.

Photo of François Chauvancy
Photo of Elizabeth Sheppard Sellam
Photo of Jean-Michel Valantin
François Chauvancy Go to François Chauvancy page , Elizabeth Sheppard Sellam Go to Elizabeth Sheppard Sellam pageetJean-Michel Valantin Go to Jean-Michel Valantin page

14 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union européenne , Russie , guerre hybride , cyberattaques , surveillance , ingérences

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Elizabeth Sheppard Sellam image
Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


Jean-Michel Valantin image
Jean-Michel Valantin

Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".