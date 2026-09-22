MCKINSISME ET SAINT-SIMONISME
22 septembre 2026
Macron 2.0 : ce que Gabriel Attal révèle de sa vraie nature politique en choisissant Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy pour rédiger son programme
En confiant les clés de son programme à Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy, deux figures pur jus de la Macronie, Gabriel Attal contredit en un geste tout le discours de rupture qu'il tente de vendre aux Français depuis des mois. Derrière l'argument des compétences, c'est surtout un calcul politique qui se joue, celui d'une guerre de tranchées avec Édouard Philippe pour le contrôle de l'héritage macroniste.
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Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
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Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.