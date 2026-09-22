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Gabriel Attal, secrétaire général du parti Renaissance et candidat à la prochaine élection présidentielle, s'exprime lors d'une conférence de presse visant à présenter son équipe de campagne, au siège de Renaissance à Paris, le 3 septembre 2026.
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MCKINSISME ET SAINT-SIMONISME

22 septembre 2026

Macron 2.0 : ce que Gabriel Attal révèle de sa vraie nature politique en choisissant Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy pour rédiger son programme

En confiant les clés de son programme à Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy, deux figures pur jus de la Macronie, Gabriel Attal contredit en un geste tout le discours de rupture qu'il tente de vendre aux Français depuis des mois. Derrière l'argument des compétences, c'est surtout un calcul politique qui se joue, celui d'une guerre de tranchées avec Édouard Philippe pour le contrôle de l'héritage macroniste.

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MOTS-CLES

Gabriel Attal , Agnès Pannier-Runacher , Paul Midy , programme , présidentielle 2027 , Emmanuel Macron , macronisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.