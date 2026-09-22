MCKINSISME ET SAINT-SIMONISME

Macron 2.0 : ce que Gabriel Attal révèle de sa vraie nature politique en choisissant Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy pour rédiger son programme

En confiant les clés de son programme à Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy, deux figures pur jus de la Macronie, Gabriel Attal contredit en un geste tout le discours de rupture qu'il tente de vendre aux Français depuis des mois. Derrière l'argument des compétences, c'est surtout un calcul politique qui se joue, celui d'une guerre de tranchées avec Édouard Philippe pour le contrôle de l'héritage macroniste.