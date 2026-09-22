POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette image de la National Oceanic and Atmospheric Administration, obtenue le 29 octobre 2010 depuis le satellite GOES-East, montre trois systèmes dépressionnaires en formation dans l'Atlantique. Image d'illustration
See image caption
See copyright

SAISON ATYPIQUE

22 septembre 2026

La surprenante raison pour laquelle il n’y a pas eu de cyclones dans l’Atlantique cette année

L'épisode El Niño de 2026 et le fort cisaillement des vents bloquent pour l'instant la formation des cyclones dans l'Atlantique, malgré des températures océaniques record. Guillaume Séchet décrypte les mécanismes de cette saison atypique et alerte sur l'allongement des risques automnaux, des Antilles jusqu'aux côtes européennes.

Photo of Guillaume Séchet
Guillaume Séchet Go to Guillaume Séchet page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

El Niño , cyclone , Pacifique , climat , Atlantique , changement climatique

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Séchet image
Guillaume Séchet

Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").