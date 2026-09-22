SAISON ATYPIQUE
22 septembre 2026
La surprenante raison pour laquelle il n’y a pas eu de cyclones dans l’Atlantique cette année
L'épisode El Niño de 2026 et le fort cisaillement des vents bloquent pour l'instant la formation des cyclones dans l'Atlantique, malgré des températures océaniques record. Guillaume Séchet décrypte les mécanismes de cette saison atypique et alerte sur l'allongement des risques automnaux, des Antilles jusqu'aux côtes européennes.
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THEMATIQUESClimat
Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").
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Guillaume Séchet est un météorologiste. Présentateur météo et prévisionniste à La Chaîne Météo (entre 1996 et 2007), puis à Météo News (entre 2007 et 2009) et depuis 2009 à BFMTV, il est également le créateur et responsable de la société Meteo-Villes qui englobe des sites de météo expertisée pour 19 grandes agglomérations. Il est également l'auteur de 4 ouvrages sur les évènements climatiques (les plus connus étant "Quel temps !" et "Y'a plus de saison").