ACCES AU LOGEMENT

De Shanghai à Paris en passant par New York : voilà combien d’années de salaire il faut pour s'acheter 80m2

Alors que l’accès au logement devient un parcours d’obstacles pour les jeunes actifs, le coût du mètre carré pèse directement sur le désir d’enfant. Entre blocages du marché et inégalités de patrimoine, le lien entre crise immobilière et déclin démographique impose de repenser d'urgence nos politiques publiques.