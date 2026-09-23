ACCES AU LOGEMENT
23 septembre 2026
De Shanghai à Paris en passant par New York : voilà combien d’années de salaire il faut pour s'acheter 80m2
Alors que l’accès au logement devient un parcours d’obstacles pour les jeunes actifs, le coût du mètre carré pèse directement sur le désir d’enfant. Entre blocages du marché et inégalités de patrimoine, le lien entre crise immobilière et déclin démographique impose de repenser d'urgence nos politiques publiques.
9 min de lecture
THEMATIQUESEconomie
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
Populaires
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.