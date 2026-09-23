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Une agence immobilière est photographiée le 19 décembre 2017, à Paris.
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ACCES AU LOGEMENT

23 septembre 2026

De Shanghai à Paris en passant par New York : voilà combien d’années de salaire il faut pour s'acheter 80m2

Alors que l’accès au logement devient un parcours d’obstacles pour les jeunes actifs, le coût du mètre carré pèse directement sur le désir d’enfant. Entre blocages du marché et inégalités de patrimoine, le lien entre crise immobilière et déclin démographique impose de repenser d'urgence nos politiques publiques.

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MOTS-CLES

Immobilier , Paris , salaire , pouvoir d'achat , taux d'intérêts , Logement

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

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