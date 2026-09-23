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Le photojournaliste gazaoui Motaz Azaiza prend la parole lors d'un rassemblement et d'une marche organisés par des militants juifs pour la paix afin de protester contre la guerre à Gaza, le 4 août 2025, à New York.
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DESINFORMATION SYSTEMIQUE

23 septembre 2026

Motaz Azaïza, le photojournaliste palestinien qui confirme que le Hamas contrôle tous les journalistes de Gaza

Lors d'un long entretien de plus de trois heures accordé au podcast arabophone Taqarob, le photographe Motaz Azaiza est revenu en détail sur son travail à Gaza et l'envers du décor médiatique local. En évoquant l'autocensure, la répression du Hamas et la rétention d'images du 7-Octobre, ses aveux bousculent la figure de l'« envoyé spécial parfait » et interrogent la déontologie des médias occidentaux.

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Motaz Azaïza , Palestine , Israël , 7-octobre , médias , censure , Gaza , Hamas

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Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Simone Rodan-Benzaquen

Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.

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