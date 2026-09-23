DESINFORMATION SYSTEMIQUE
23 septembre 2026
Motaz Azaïza, le photojournaliste palestinien qui confirme que le Hamas contrôle tous les journalistes de Gaza
Lors d'un long entretien de plus de trois heures accordé au podcast arabophone Taqarob, le photographe Motaz Azaiza est revenu en détail sur son travail à Gaza et l'envers du décor médiatique local. En évoquant l'autocensure, la répression du Hamas et la rétention d'images du 7-Octobre, ses aveux bousculent la figure de l'« envoyé spécial parfait » et interrogent la déontologie des médias occidentaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.
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