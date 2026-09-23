DESINFORMATION SYSTEMIQUE

Motaz Azaïza, le photojournaliste palestinien qui confirme que le Hamas contrôle tous les journalistes de Gaza

Lors d'un long entretien de plus de trois heures accordé au podcast arabophone Taqarob, le photographe Motaz Azaiza est revenu en détail sur son travail à Gaza et l'envers du décor médiatique local. En évoquant l'autocensure, la répression du Hamas et la rétention d'images du 7-Octobre, ses aveux bousculent la figure de l'« envoyé spécial parfait » et interrogent la déontologie des médias occidentaux.