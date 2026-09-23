PRIX RECORD
23 septembre 2026
Carburants trop chers : voilà pourquoi les mesures du gouvernement passent une fois de plus au-dessus du vrai défi auquel sont confrontés les Français
Grands rouleurs, infirmiers libéraux, aides à domicile, BTP, agriculteurs, chèque énergie : le gouvernement a dévoilé mardi 22 septembre son nouveau train de mesures face à la flambée des prix à la pompe, un gazole à 2,41 euros le litre, plus haut historique. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ces aides sont suffisantes ou bien calibrées. Elle est plus dérangeante : pourquoi l'État, qui prélève déjà l'un des taux de fiscalité les plus élevés au monde, n'a-t-il plus les moyens d'aider vraiment les Français quand la crise survient ?
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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