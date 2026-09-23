PRIX RECORD

Carburants trop chers : voilà pourquoi les mesures du gouvernement passent une fois de plus au-dessus du vrai défi auquel sont confrontés les Français

Grands rouleurs, infirmiers libéraux, aides à domicile, BTP, agriculteurs, chèque énergie : le gouvernement a dévoilé mardi 22 septembre son nouveau train de mesures face à la flambée des prix à la pompe, un gazole à 2,41 euros le litre, plus haut historique. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ces aides sont suffisantes ou bien calibrées. Elle est plus dérangeante : pourquoi l'État, qui prélève déjà l'un des taux de fiscalité les plus élevés au monde, n'a-t-il plus les moyens d'aider vraiment les Français quand la crise survient ?