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Le gouvernement a dévoilé mardi 22 septembre son nouveau train de mesures face à la flambée des prix à la pompe, un gazole à 2,41 euros le litre, plus haut historique.
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PRIX RECORD

23 septembre 2026

Carburants trop chers : voilà pourquoi les mesures du gouvernement passent une fois de plus au-dessus du vrai défi auquel sont confrontés les Français

Grands rouleurs, infirmiers libéraux, aides à domicile, BTP, agriculteurs, chèque énergie : le gouvernement a dévoilé mardi 22 septembre son nouveau train de mesures face à la flambée des prix à la pompe, un gazole à 2,41 euros le litre, plus haut historique. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ces aides sont suffisantes ou bien calibrées. Elle est plus dérangeante : pourquoi l'État, qui prélève déjà l'un des taux de fiscalité les plus élevés au monde, n'a-t-il plus les moyens d'aider vraiment les Français quand la crise survient ?

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MOTS-CLES

carburant , diesel , gazole , Essence , prix à la pompe , pouvoir d'achat , aides de l'État , fiscalité , taxes , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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