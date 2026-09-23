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Un nombre croissant d'études démontre que l'une des mesures les plus couramment utilisées par ces montres – le nombre de calories brûlées – manque souvent de précision.
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SMARTWATCH... OU PAS

23 septembre 2026

Voilà la caractéristique physique que votre montre connectée n’arrive à mesurer

Les montres connectées sont devenues un moyen de plus en plus populaire pour surveiller sa santé et sa forme physique. Aux États-Unis, environ 100 millions d'adultes – soit près de 4 sur 10 – possèdent une montre connectée. À l'échelle mondiale, les études de marché estiment à environ 560 millions le nombre d'utilisateurs de ces appareils.

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MOTS-CLES

montres connectées , smartwatch , calories , sport , masse grasse

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Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Jason Kostrna

Le Dr Kostrna est titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et de l'exercice ainsi que d'une maîtrise en mesure et statistiques obtenus à la FSU. Il travaille dans le domaine des sciences de l'exercice depuis dix ans, se spécialisant dans la recherche sur la prise de décision dans le contexte du sport et de l'exercice.

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