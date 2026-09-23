SMARTWATCH... OU PAS
23 septembre 2026
Voilà la caractéristique physique que votre montre connectée n’arrive à mesurer
Les montres connectées sont devenues un moyen de plus en plus populaire pour surveiller sa santé et sa forme physique. Aux États-Unis, environ 100 millions d'adultes – soit près de 4 sur 10 – possèdent une montre connectée. À l'échelle mondiale, les études de marché estiment à environ 560 millions le nombre d'utilisateurs de ces appareils.
6 min de lecture
THEMATIQUESSciences
Le Dr Kostrna est titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et de l'exercice ainsi que d'une maîtrise en mesure et statistiques obtenus à la FSU. Il travaille dans le domaine des sciences de l'exercice depuis dix ans, se spécialisant dans la recherche sur la prise de décision dans le contexte du sport et de l'exercice.
Populaires
Le Dr Kostrna est titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et de l'exercice ainsi que d'une maîtrise en mesure et statistiques obtenus à la FSU. Il travaille dans le domaine des sciences de l'exercice depuis dix ans, se spécialisant dans la recherche sur la prise de décision dans le contexte du sport et de l'exercice.