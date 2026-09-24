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Le président américain Donald Trump prend la parole lors d'un dîner dans la roseraie de la Maison Blanche, à Washington, D.C., le 17 septembre 2026.
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ELECTIONS EN VUE

24 septembre 2026

Bras de fer transatlantique sur le diesel : et si Trump avait moins tort qu’il n’y paraît ?

En menaçant de bloquer les exportations de gazole, Donald Trump vise des gains électoraux immédiats, quitte à sacrifier les pétroliers texans et plonger l'Europe dans le désarroi.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , gazole , diesel , carburant , énergie , hausse des prix , exportations , raffinage

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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