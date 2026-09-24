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Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'exprime lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA au siège de l'agence à Vienne, en Autriche, le 14 septembre 2026.
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EMBRASSONS-NOUS, FOLLEVILLE (ATOMIQUE)

24 septembre 2026

Schizophrénie internationale : l'AIEA admet l’Iran à son comité général… six jour après lui avoir administré un blâme

Condamné le 9 septembre pour non-conformité à ses obligations de garanties, l'Iran a été élu, six jours plus tard, au Comité général de la Conférence générale de l'Agence. Un basculement procédural que Téhéran présente comme un revers infligé à Washington et qui en dit plus sur les fractures de la gouvernance nucléaire que sur l'avenir du dossier iranien.

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MOTS-CLES

AIEA , énergie atomique , Iran , Blâme , ONU , Nations Unies

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A PROPOS DES AUTEURS
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Sabrina Deliry
Autrice

Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).

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