EMBRASSONS-NOUS, FOLLEVILLE (ATOMIQUE)
24 septembre 2026
Schizophrénie internationale : l'AIEA admet l’Iran à son comité général… six jour après lui avoir administré un blâme
Condamné le 9 septembre pour non-conformité à ses obligations de garanties, l'Iran a été élu, six jours plus tard, au Comité général de la Conférence générale de l'Agence. Un basculement procédural que Téhéran présente comme un revers infligé à Washington et qui en dit plus sur les fractures de la gouvernance nucléaire que sur l'avenir du dossier iranien.
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MOTS-CLESAIEA , énergie atomique , Iran , Blâme , ONU , Nations Unies
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).
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Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).