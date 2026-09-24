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Bruno Retailleau, président du parti de droite français Les Républicains, s'exprime devant la presse à sa sortie d'une rencontre avec le président français au palais de l'Élysée, à Paris, le 18 septembre 2026.
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DECRYPTAGE

24 septembre 2026

Réforme des retraites : ce que Bruno Retailleau comprend à 100%, ce qu’il oublie encore un peu

Inspirée des modèles européens, la proposition de Bruno Retailleau rompt avec le dogme de l'âge légal unique en associant flexibilité, capitalisation et ajustement démographique.

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MOTS-CLES

Bruno Retailleau , LR , Les Républicains , réforme des retraites , élection présidentielle 2027 , capitalisation , espérance de vie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

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