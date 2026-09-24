DECRYPTAGE
24 septembre 2026
Réforme des retraites : ce que Bruno Retailleau comprend à 100%, ce qu’il oublie encore un peu
Inspirée des modèles européens, la proposition de Bruno Retailleau rompt avec le dogme de l'âge légal unique en associant flexibilité, capitalisation et ajustement démographique.
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Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
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