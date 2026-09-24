Luke Heemsbergen étudie ce qui se produit lorsque la vie réelle et Internet se rencontrent. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Melbourne, il a consacré ses recherches à la transparence radicale, à la gouvernance démocratique et à leur médiation au sein de l'espace en réseau de la politique contemporaine. Il est chercheur au Melbourne Networked Society Institute et enseigne à l'École des sciences sociales et politiques de l'Université de Melbourne.