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Une Apple Watch Series 12 lors de la journée de lancement de l'iPhone au magasin Apple de la Cinquième Avenue, à New York, le 18 septembre 2026, à l'occasion de la sortie de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max.
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ORWELLIEN

24 septembre 2026

Les nouvelles montres d'Apple sont à votre écoute en permanence et cela pose déjà beaucoup de questions

Les derniers modèles d'Apple Watch intègrent de nouvelles fonctionnalités : ils peuvent écouter les sons ambiants tout au long de la journée, transcrire des bribes de conversation à la demande et rédiger des résumés de tout ce qui a été entendu.

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MOTS-CLES

Apple , montre connectées , smartwatch , surveillance , vie privée

THEMATIQUES

High-tech
A PROPOS DES AUTEURS
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Luke Heemsbergen

Luke Heemsbergen étudie ce qui se produit lorsque la vie réelle et Internet se rencontrent. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Melbourne, il a consacré ses recherches à la transparence radicale, à la gouvernance démocratique et à leur médiation au sein de l'espace en réseau de la politique contemporaine. Il est chercheur au Melbourne Networked Society Institute et enseigne à l'École des sciences sociales et politiques de l'Université de Melbourne.

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