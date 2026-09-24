ORWELLIEN
24 septembre 2026
Les nouvelles montres d'Apple sont à votre écoute en permanence et cela pose déjà beaucoup de questions
Les derniers modèles d'Apple Watch intègrent de nouvelles fonctionnalités : ils peuvent écouter les sons ambiants tout au long de la journée, transcrire des bribes de conversation à la demande et rédiger des résumés de tout ce qui a été entendu.
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THEMATIQUESHigh-tech
Luke Heemsbergen étudie ce qui se produit lorsque la vie réelle et Internet se rencontrent. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Melbourne, il a consacré ses recherches à la transparence radicale, à la gouvernance démocratique et à leur médiation au sein de l'espace en réseau de la politique contemporaine. Il est chercheur au Melbourne Networked Society Institute et enseigne à l'École des sciences sociales et politiques de l'Université de Melbourne.
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Luke Heemsbergen étudie ce qui se produit lorsque la vie réelle et Internet se rencontrent. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Melbourne, il a consacré ses recherches à la transparence radicale, à la gouvernance démocratique et à leur médiation au sein de l'espace en réseau de la politique contemporaine. Il est chercheur au Melbourne Networked Society Institute et enseigne à l'École des sciences sociales et politiques de l'Université de Melbourne.