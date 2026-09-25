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Sur cette photo, on aperçoit un écran de contrôle pendant qu'Emmanuel Macron (au centre) s'exprime lors d'une interview avec la journaliste de France 2, Caroline Roux (à droite), et le journaliste de TF1, Gilles Bouleau (à gauche), au palais de l'Élysée, à Paris, le 24 septembre 2026. L'interview est diffusée en direct sur les chaînes de télévision françaises TF1 et France 2.
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NON, RIEN DE RIEN

25 septembre 2026

Macron en charge de (presque) tout, responsable de rien

Les temps sont durs pour les ménages français et plus généralement pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Emmanuel Macron est conscient de leur « colère », et il fait de son mieux pour y remédier.

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MOTS-CLES

Politique , Emmanuel Macron , interview , jt , président de la République , Prix de l'essence , réforme des retraites

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 