NON, RIEN DE RIEN
25 septembre 2026
Macron en charge de (presque) tout, responsable de rien
Les temps sont durs pour les ménages français et plus généralement pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Emmanuel Macron est conscient de leur « colère », et il fait de son mieux pour y remédier.
3 min de lecture
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).