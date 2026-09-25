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La ministre polonaise de l'Éducation, Barbara Nowacka, prend la parole à l'occasion de la remise du prix Westphalien pour la paix au président français, à l'hôtel de ville de Münster, dans l'ouest de l'Allemagne, le 28 mai 2024.
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RELIGION A L'ECOLE

25 septembre 2026

Ecole publique : la Bulgarie veut réintroduire la religion, la Pologne l'en retire

Quelques jours avant la rentrée scolaire polonaise, un évêque a formulé la phrase qui explique les deux pays mieux qu'aucun document ministériel. À Sofia, le mot « laïque » est utilisé pour maintenir la religion hors du programme obligatoire ; à Varsovie, pour la repousser en marge de l'emploi du temps.

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MOTS-CLES

religion , europe , Pologne , Bulgarie , éducation , cours de religion

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Miłosz Manasterski

Miłosz Manasterski est un journaliste et commentateur polonais. De 2018 à 2023, il est intervenu comme commentateur politique et sociétal à la télévision et à la radio publiques polonaises. Il collabore aujourd’hui avec Telewizja Republika et l’agence indépendante Agencja Informacyjna. Il écrit principalement sur la religion, la vie publique, la culture et l’Europe centrale.