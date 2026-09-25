RELIGION A L'ECOLE
25 septembre 2026
Ecole publique : la Bulgarie veut réintroduire la religion, la Pologne l'en retire
Quelques jours avant la rentrée scolaire polonaise, un évêque a formulé la phrase qui explique les deux pays mieux qu'aucun document ministériel. À Sofia, le mot « laïque » est utilisé pour maintenir la religion hors du programme obligatoire ; à Varsovie, pour la repousser en marge de l'emploi du temps.
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THEMATIQUESReligion
Miłosz Manasterski est un journaliste et commentateur polonais. De 2018 à 2023, il est intervenu comme commentateur politique et sociétal à la télévision et à la radio publiques polonaises. Il collabore aujourd’hui avec Telewizja Republika et l’agence indépendante Agencja Informacyjna. Il écrit principalement sur la religion, la vie publique, la culture et l’Europe centrale.
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Miłosz Manasterski est un journaliste et commentateur polonais. De 2018 à 2023, il est intervenu comme commentateur politique et sociétal à la télévision et à la radio publiques polonaises. Il collabore aujourd’hui avec Telewizja Republika et l’agence indépendante Agencja Informacyjna. Il écrit principalement sur la religion, la vie publique, la culture et l’Europe centrale.