Miłosz Manasterski est un journaliste et commentateur polonais. De 2018 à 2023, il est intervenu comme commentateur politique et sociétal à la télévision et à la radio publiques polonaises. Il collabore aujourd’hui avec Telewizja Republika et l’agence indépendante Agencja Informacyjna. Il écrit principalement sur la religion, la vie publique, la culture et l’Europe centrale.