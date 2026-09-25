DEPISTAGE
25 septembre 2026
Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue
Certains cancers de la prostate évoluent si lentement qu'ils ne tueront jamais leur porteur, d'autres imposent d'agir sans tarder, et un seul chiffre de PSA ne permet pas de les distinguer.
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MOTS-CLESSanté , médecine , Cancer de la prostate , PSA , dépistage , hommes , antécédents familiaux
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Yvan PIN (MD, MSc), oncologue-radiotherapeute à l'Institut Privé de Radiothérapie de Metz. Il s’intéresse particulièrement à la relation avec les patients et aux nouvelles technologies au service des soins.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Yvan PIN (MD, MSc), oncologue-radiotherapeute à l'Institut Privé de Radiothérapie de Metz. Il s’intéresse particulièrement à la relation avec les patients et aux nouvelles technologies au service des soins.