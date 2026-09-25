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Un patient écoute un diagnostic sur son cancer.
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DEPISTAGE

25 septembre 2026

Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue

Certains cancers de la prostate évoluent si lentement qu'ils ne tueront jamais leur porteur, d'autres imposent d'agir sans tarder, et un seul chiffre de PSA ne permet pas de les distinguer.

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MOTS-CLES

Santé , médecine , Cancer de la prostate , PSA , dépistage , hommes , antécédents familiaux

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Yvan Pin
Oncologue-radiotherapeute

Le Dr Yvan PIN (MD, MSc), oncologue-radiotherapeute à l'Institut Privé de Radiothérapie de Metz. Il s’intéresse particulièrement à la relation avec les patients et aux nouvelles technologies au service des soins.