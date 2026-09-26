POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Public", "Closer" et "Voici".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

26 septembre 2026

Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig

Des confidences du frère de Diana au retour mouvementé de Harry, les Windsor occupent la presse people. À Monaco, Charlène attire les regards, tandis que les magazines reviennent sur la mort du fils de Cindy Crawford.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

16 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de Presse People , Kate Middleton , Meghan et Harry , justin bieber , Céline Dion , Orlando Bloom , Rachida Dati , Cindy Crawford , louane , Nicole Kidman , Amanda Lear , Miley Cyrus , ed sheeran , Rihanna , Asap Rocky , Lauren Sanchez , Laeticia Hallyday , Heidi Klum , Tom Kaulitz , Kendji Girac , Kylie Minogue , Brad Pitt , Sephane Bern , Pape Léon XIV , Thomas Pesquet , Charlène et Albert de Monaco , Charles III , Princesse Diana

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette
2Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig
3Léon XIV, le Pape que nous peinons à ne pas découper en tranches
4Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue
5Wassila Meddas (pas) épouse Pigasse : Si t’as pas assez de moula pour des vacances à l’Île Moustique à 50 ans, t’as raté ta vie
6Compétition, coopération et stabilité stratégique : Xi Jinping tente de faire monter Donald Trump sur un grand paquebot
7Une vaste étude américaine montre que l'exposition au cannabis des mères peut être associée à des troubles cérébraux chez les enfants de 9–10 ans