REVUE DE PRESSE PEOPLE
26 septembre 2026
Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig
Des confidences du frère de Diana au retour mouvementé de Harry, les Windsor occupent la presse people. À Monaco, Charlène attire les regards, tandis que les magazines reviennent sur la mort du fils de Cindy Crawford.
16 min de lecture
MOTS-CLESRevue de Presse People , Kate Middleton , Meghan et Harry , justin bieber , Céline Dion , Orlando Bloom , Rachida Dati , Cindy Crawford , louane , Nicole Kidman , Amanda Lear , Miley Cyrus , ed sheeran , Rihanna , Asap Rocky , Lauren Sanchez , Laeticia Hallyday , Heidi Klum , Tom Kaulitz , Kendji Girac , Kylie Minogue , Brad Pitt , Sephane Bern , Pape Léon XIV , Thomas Pesquet , Charlène et Albert de Monaco , Charles III , Princesse Diana
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.