POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances, également appelé la « forteresse de Bercy », à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

INSINCERITE BUDGETAIRE

26 septembre 2026

Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette

À l'approche du budget 2027, le débat se poursuit autour du financement des retraites de la fonction publique de l'État. Les versements présentés par l'État comme des contributions employeur, analogues à des cotisations, sont calculés au taux de 82 % et 126 % des traitements, bien au-delà du taux appliqué dans le privé (17 %). La plus grande partie de ces sommes constituerait en réalité des subventions destinées à équilibrer le régime déficitaire des fonctionnaires. Cette pratique comptable gonflerait artificiellement la masse salariale et les dotations budgétaires des ministères employeurs (Éducation nationale, universités, armées, police...), tout en masquant l'origine réelle des déficits. Elle conduirait également à surestimer le PIB et, par ricochet, à sous-estimer le ratio dette/PIB d'environ 1,8 point. Anomalie française, application défendable des règles européennes ou débat sur la sincérité de la communication financière de l'État, aux conséquences politiques majeures ?

Photo of Jean-Pascal Beaufret
Jean-Pascal Beaufret Go to Jean-Pascal Beaufret page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

finances publiques , cour des comptes , économie , cotisations , Budget 2027 , retraites , fonction publique , Jean-Pascal Beaufret , Amélie de Montchalin

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

Populaires

1Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette
2Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig
3Léon XIV, le Pape que nous peinons à ne pas découper en tranches
4Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue
5Wassila Meddas (pas) épouse Pigasse : Si t’as pas assez de moula pour des vacances à l’Île Moustique à 50 ans, t’as raté ta vie
6Compétition, coopération et stabilité stratégique : Xi Jinping tente de faire monter Donald Trump sur un grand paquebot
7Une vaste étude américaine montre que l'exposition au cannabis des mères peut être associée à des troubles cérébraux chez les enfants de 9–10 ans