INSINCERITE BUDGETAIRE

Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette

À l'approche du budget 2027, le débat se poursuit autour du financement des retraites de la fonction publique de l'État. Les versements présentés par l'État comme des contributions employeur, analogues à des cotisations, sont calculés au taux de 82 % et 126 % des traitements, bien au-delà du taux appliqué dans le privé (17 %). La plus grande partie de ces sommes constituerait en réalité des subventions destinées à équilibrer le régime déficitaire des fonctionnaires. Cette pratique comptable gonflerait artificiellement la masse salariale et les dotations budgétaires des ministères employeurs (Éducation nationale, universités, armées, police...), tout en masquant l'origine réelle des déficits. Elle conduirait également à surestimer le PIB et, par ricochet, à sous-estimer le ratio dette/PIB d'environ 1,8 point. Anomalie française, application défendable des règles européennes ou débat sur la sincérité de la communication financière de l'État, aux conséquences politiques majeures ?