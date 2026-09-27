LE DIABLE S’HABILLE EN GERMANO-PRATA
27 septembre 2026
Affaire Thélyson Orélien : racisme, paternalisme et sophistication
Les accusations visant les textes de Thélyson Orélien doivent pouvoir être examinées sans minimiser les attaques racistes dont il est la cible, estiment Zohra Bitan et Sébastien Tertrais. Pour eux, la même exigence critique doit s’appliquer à tous les auteurs.
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THEMATIQUESSociété
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
Membre fondatrice de La Transition, Zohra Bitan est cadre de la fonction publique territoriale depuis 1989, ancienne conseillère municipale PS de l'opposition àThiais (94), et était porte-parole de Manuel Valls pendant la primaire socialiste de 2011. Militante associative (lutte contre la misère intellectuelle et Éducation), elle est l'auteur de Cette gauche qui nous désintègre, Editions François Bourin, 2014.
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Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
Membre fondatrice de La Transition, Zohra Bitan est cadre de la fonction publique territoriale depuis 1989, ancienne conseillère municipale PS de l'opposition àThiais (94), et était porte-parole de Manuel Valls pendant la primaire socialiste de 2011. Militante associative (lutte contre la misère intellectuelle et Éducation), elle est l'auteur de Cette gauche qui nous désintègre, Editions François Bourin, 2014.