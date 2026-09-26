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Feuille de cannabis. (Image d'illustration)
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MAG

26 septembre 2026

Une vaste étude américaine montre que l'exposition au cannabis des mères peut être associée à des troubles cérébraux chez les enfants de 9–10 ans

Une étude menée auprès de plus de 10 000 enfants associe l’exposition au cannabis pendant la grossesse à des différences de connectivité cérébrale et à davantage de difficultés comportementales à 9–10 ans. Le médecin Philippe Arvers explique pourquoi ces résultats ne permettent pas d’établir un lien de causalité.

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MOTS-CLES

santé , maternité , cannabis , santé des enfants , développement cérébral

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Arvers

Médecin addictologue et tabacologue, administrateur de la SFT, de la FFA, de l'IRAAT, de Promotion Santé ARA, de la MFI-SSAM, délégué UNEO, praticien certifié du SSA.

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