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Une vaste étude américaine montre que l'exposition au cannabis des mères peut être associée à des troubles cérébraux chez les enfants de 9–10 ans

Une étude menée auprès de plus de 10 000 enfants associe l’exposition au cannabis pendant la grossesse à des différences de connectivité cérébrale et à davantage de difficultés comportementales à 9–10 ans. Le médecin Philippe Arvers explique pourquoi ces résultats ne permettent pas d’établir un lien de causalité.