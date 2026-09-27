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Photo prise le 26 septembre 2026, montrant le Pape Leon XIV à la Grotte de Massabielle dans le Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes.
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LEON XIV EN FRANCE

27 septembre 2026

Monseigneur Matthieu Rougé : “Léon XIV ne cherche pas à ressusciter une identité passée mais à renouveler le christianisme en France”

Pour Mgr Matthieu Rougé, la ferveur suscitée par la visite de Léon XIV révèle une quête de sens qui demeure vive en France. Il voit dans la douceur et la fermeté du pape un appel à témoigner de sa foi sans chercher à l’imposer.

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MOTS-CLES

Léon XIV , visite du pape , église catholique , foi , déchristianisation , renouveau spirituel , jeunesse , paix

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Matthieu Rougé image
Matthieu Rougé
Prêtre catholique et professeur au collège des Bernardins

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêque de France. Il a publié Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles pour le monde qui vient aux Editions de l’Observatoire en novembre 2020.

 

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