LEON XIV EN FRANCE

Monseigneur Matthieu Rougé : “Léon XIV ne cherche pas à ressusciter une identité passée mais à renouveler le christianisme en France”

Pour Mgr Matthieu Rougé, la ferveur suscitée par la visite de Léon XIV révèle une quête de sens qui demeure vive en France. Il voit dans la douceur et la fermeté du pape un appel à témoigner de sa foi sans chercher à l’imposer.