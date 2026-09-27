LEON XIV EN FRANCE
27 septembre 2026
Monseigneur Matthieu Rougé : “Léon XIV ne cherche pas à ressusciter une identité passée mais à renouveler le christianisme en France”
Pour Mgr Matthieu Rougé, la ferveur suscitée par la visite de Léon XIV révèle une quête de sens qui demeure vive en France. Il voit dans la douceur et la fermeté du pape un appel à témoigner de sa foi sans chercher à l’imposer.
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Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêque de France. Il a publié Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles pour le monde qui vient aux Editions de l’Observatoire en novembre 2020.
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