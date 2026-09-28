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Blurred backgroundLa danseuse de rue chinoise Wu Yufei se produit aux côtés des robots humanoïdes d'Unitree Robotics lors d'une démonstration à Pasadena, en Californie, le 17 septembre 2026, avant leur prestation lors de la finale de la saison 21 d'« America's Got Talent » le 22 septembre. Les robots humanoïdes d'Unitree ont attiré l'attention internationale grâce à leurs capacités acrobatiques et de plus en plus avancées, notamment les saltos arrière, le kung-fu et d'autres numéros. Les machines de l'entreprise chinoise de robotique feront leur apparition dans l'émission de télévision américaine « America's Got Talent » le 22 septembre 2026.
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RISQUES DIFFERENCIES

28 septembre 2026

La concurrence de la Chine n’affecte pas les pays de l’UE de manière égale et voilà ceux qui sont le plus exposés

Délocalisation et sous-traitance côté français, supériorité technique vite rattrapée côté allemand, pragmatisme calculé côté Europe de l'Est : trois stratégies, trois expositions radicalement différentes face à une Chine qui, en vingt ans, est passée de simple « usine du monde » à véritable concurrent.

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MOTS-CLES

géopolitique , Economie , Chine , europe , Allemagne , France , sous-traitance , Délocalisation , avance technologique , investissements , autonomie stratégique , stratégie industrielle , matières premières

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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