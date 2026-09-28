RISQUES DIFFERENCIES
28 septembre 2026
La concurrence de la Chine n’affecte pas les pays de l’UE de manière égale et voilà ceux qui sont le plus exposés
Délocalisation et sous-traitance côté français, supériorité technique vite rattrapée côté allemand, pragmatisme calculé côté Europe de l'Est : trois stratégies, trois expositions radicalement différentes face à une Chine qui, en vingt ans, est passée de simple « usine du monde » à véritable concurrent.
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Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.