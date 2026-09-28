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Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, prononce le discours de clôture lors de sa visite à la 8e édition du Forum mondial de Giverny, un congrès sur le développement durable des entreprises, à Giverny, dans le nord-ouest de la France, le 4 septembre 2026.
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120 MILLIARDS D’ECONOMIE EN TROIS ANS

28 septembre 2026

Redressement budgétaire : diluer les efforts ou se les infliger d’un seul coup, voilà la question

Sébastien Lecornu a annoncé un effort budgétaire de 54 milliards d'euros pour le budget 2027, un chiffre déjà revu à la hausse par rapport aux 30 milliards initialement évoqués. Mais pour une partie des économistes, ce montant reste très en deçà de ce qu'exige l'état réel des finances publiques françaises.

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MOTS-CLES

Economie , libéralisme , effort budgétaire , Budget 2027 , comptes publics

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.

Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).

 

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Anthony Morlet-Lavidalie

Anthony Morlet-Lavidalie est économiste chez Rexecode et BSI Economics. Au sein du pôle Conjoncture de Rexecode, il assure le suivi conjoncturel et les prévisions pour les pays émergents.

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