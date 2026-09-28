120 MILLIARDS D’ECONOMIE EN TROIS ANS
28 septembre 2026
Redressement budgétaire : diluer les efforts ou se les infliger d’un seul coup, voilà la question
Sébastien Lecornu a annoncé un effort budgétaire de 54 milliards d'euros pour le budget 2027, un chiffre déjà revu à la hausse par rapport aux 30 milliards initialement évoqués. Mais pour une partie des économistes, ce montant reste très en deçà de ce qu'exige l'état réel des finances publiques françaises.
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THEMATIQUESEconomie
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
Anthony Morlet-Lavidalie est économiste chez Rexecode et BSI Economics. Au sein du pôle Conjoncture de Rexecode, il assure le suivi conjoncturel et les prévisions pour les pays émergents.
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Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
Anthony Morlet-Lavidalie est économiste chez Rexecode et BSI Economics. Au sein du pôle Conjoncture de Rexecode, il assure le suivi conjoncturel et les prévisions pour les pays émergents.