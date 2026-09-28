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WORLD IN MAPS

28 septembre 2026

Ethnicité la plus courante par comtés aux Etats-Unis

Une nouvelle carte à l'échelle des comtés, fondée sur les données du recensement américain, met en lumière les racines européennes profondes et diverses des Américains blancs.

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World in Maps , carte , ethnicités , Etats-Unis , comtés , anglais , Allemands , italiens , irlandais

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Science
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