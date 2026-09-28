WORLD IN MAPS
28 septembre 2026
Ethnicité la plus courante par comtés aux Etats-Unis
Une nouvelle carte à l'échelle des comtés, fondée sur les données du recensement américain, met en lumière les racines européennes profondes et diverses des Américains blancs.
2 min de lecture
MOTS-CLESWorld in Maps , carte , ethnicités , Etats-Unis , comtés , anglais , Allemands , italiens , irlandais
THEMATIQUESScience
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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