WORD IN MAPS
26 septembre 2026
Essence : de 37 à 128 euros le plein selon le pays européen
Au 31 août, un plein de 50 litres coûtait environ 128 euros en Norvège, contre 37 euros en Russie. La production de pétrole ne suffit pas à expliquer cet écart : la fiscalité pèse lourd dans le prix à la pompe.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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