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Blurred backgroundLe prix de l'essence à travers l'Europe.
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26 septembre 2026

Essence : de 37 à 128 euros le plein selon le pays européen

Au 31 août, un plein de 50 litres coûtait environ 128 euros en Norvège, contre 37 euros en Russie. La production de pétrole ne suffit pas à expliquer cet écart : la fiscalité pèse lourd dans le prix à la pompe.

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MOTS-CLES

consommation , société , prix du carburant , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
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