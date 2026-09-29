STOP AUX HYPOCRISIES ET AU DENI

Quand un think tank de gauche résume l'état des finances publiques françaises

L'Insee publie ce mardi le chiffre de la dette publique au deuxième trimestre, après 117,5 % du PIB au premier trimestre. Dans une note pour Terra Nova, Guillaume Hannezo, ancien conseiller économique de François Mitterrand, évalue entre 100 et 120 milliards d'euros l'effort nécessaire pour stabiliser la dette.