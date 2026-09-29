STOP AUX HYPOCRISIES ET AU DENI
29 septembre 2026
Quand un think tank de gauche résume l'état des finances publiques françaises
L'Insee publie ce mardi le chiffre de la dette publique au deuxième trimestre, après 117,5 % du PIB au premier trimestre. Dans une note pour Terra Nova, Guillaume Hannezo, ancien conseiller économique de François Mitterrand, évalue entre 100 et 120 milliards d'euros l'effort nécessaire pour stabiliser la dette.
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MOTS-CLESEconomie , think tank , dette publique , France , Insee , Emmanuel Macron , réduction des dépenses
THEMATIQUESPolitique
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Guillaume Hannezo est économiste, professeur associé à l'Ecole Normale Supérieure, ancien conseiller économique de François Mitterrand, associé au think tank Terra Nova.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Guillaume Hannezo est économiste, professeur associé à l'Ecole Normale Supérieure, ancien conseiller économique de François Mitterrand, associé au think tank Terra Nova.