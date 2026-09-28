ATTENTAT DEJOUE

Alerte terroriste contre les forces américaines au Royaume-Uni : l'Europe, base arrière des Etats-Unis... et de leurs ennemis ?

Trois véhicules suspects repérés à 0 h 45, cinq hommes interpellés torse nu, 85 foyers évacués autour d'une base ayant déjà servi aux frappes américaines contre l'Iran : l'affaire de RAF Fairford rappelle la vulnérabilité des bases militaires aux attaques de l'intérieur.