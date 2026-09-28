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Un véhicule blindé (C) patrouille à l'intérieur de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026, au lendemain d'une enquête menée par la police antiterroriste britannique sur un incident majeur survenu près de la base. Des agents armés ont interpellé un groupe de cinq hommes aux premières heures du jour, suite à un appel aux services d'urgence signalant trois véhicules suspects semblant se diriger vers la base aérienne, a indiqué la police métropolitaine de Londres dans un communiqué.
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ATTENTAT DEJOUE

28 septembre 2026

Alerte terroriste contre les forces américaines au Royaume-Uni : l'Europe, base arrière des Etats-Unis... et de leurs ennemis ?

Trois véhicules suspects repérés à 0 h 45, cinq hommes interpellés torse nu, 85 foyers évacués autour d'une base ayant déjà servi aux frappes américaines contre l'Iran : l'affaire de RAF Fairford rappelle la vulnérabilité des bases militaires aux attaques de l'intérieur.

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MOTS-CLES

géopolitique , Royaume-Uni , Fairford , base américaine , attentat , terroriste , Explosifs , camion , menace intérieure , pistes , Iran

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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