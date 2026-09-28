ENSEIGNEMENTS POLITIQUES

Sénatoriales 2026 derrière la grande stabilité, de subtiles leçons pour 2027

Le Sénat a toujours un temps de retard sur le pays. Alors quand l'assemblée paraît stable en façade, RN en progression, LR qui teste son autonomie vis-à-vis du centre, PS qui résiste face à une percée symbolique de LFI, c'est peut-être précisément là qu'il faut chercher les signaux de la présidentielle à venir.