ENSEIGNEMENTS POLITIQUES
28 septembre 2026
Sénatoriales 2026 derrière la grande stabilité, de subtiles leçons pour 2027
Le Sénat a toujours un temps de retard sur le pays. Alors quand l'assemblée paraît stable en façade, RN en progression, LR qui teste son autonomie vis-à-vis du centre, PS qui résiste face à une percée symbolique de LFI, c'est peut-être précisément là qu'il faut chercher les signaux de la présidentielle à venir.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.