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Le président du sénat depuis 2014, Gérard Larcher (à droite), assis à côté du premier ministre Sébastien Lecornu (au centre) lors de la visite du Pape Léon XIV à Paris, le 26 septembre 2026.
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ENSEIGNEMENTS POLITIQUES

28 septembre 2026

Sénatoriales 2026 derrière la grande stabilité, de subtiles leçons pour 2027

Le Sénat a toujours un temps de retard sur le pays. Alors quand l'assemblée paraît stable en façade, RN en progression, LR qui teste son autonomie vis-à-vis du centre, PS qui résiste face à une percée symbolique de LFI, c'est peut-être précisément là qu'il faut chercher les signaux de la présidentielle à venir.

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MOTS-CLES

Politique , Sénat , élections sénatoriales , groupe politique , RN , Rassemblement National , LFI , France Insoumise , gauche , droite , LR , Républicains , PS , Parti Socialiste , élection présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.

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