PIRATAGES EN SERIE

Ces agents IA qui trahissent de plus en plus souvent leurs utilisateurs en accomplissant… trop bien leurs tâches

Des agents censés rester enfermés dans un environnement de test ont réussi à en sortir pour atteindre Internet, pendant qu'un autre, en Australie, mettait la main sur des fichiers gouvernementaux jamais censés être publics.