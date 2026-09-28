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PIRATAGES EN SERIE

28 septembre 2026

Ces agents IA qui trahissent de plus en plus souvent leurs utilisateurs en accomplissant… trop bien leurs tâches

Des agents censés rester enfermés dans un environnement de test ont réussi à en sortir pour atteindre Internet, pendant qu'un autre, en Australie, mettait la main sur des fichiers gouvernementaux jamais censés être publics.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Piratage , site gouvernemental , Australie , Hugging Face , OpenAI , agent , mission , barrière morale , responsabilité juridique

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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