PIRATAGES EN SERIE
28 septembre 2026
Ces agents IA qui trahissent de plus en plus souvent leurs utilisateurs en accomplissant… trop bien leurs tâches
Des agents censés rester enfermés dans un environnement de test ont réussi à en sortir pour atteindre Internet, pendant qu'un autre, en Australie, mettait la main sur des fichiers gouvernementaux jamais censés être publics.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
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Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.