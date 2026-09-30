FACTURE SALEE
30 septembre 2026
Envolée de la dette : les leçons du bilan des maires écologistes à Strasbourg et ailleurs
L’audit financier de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole met en lumière une forte dégradation de la situation financière, avec une dette qui atteint 494 millions d’euros et une épargne nette négative. Cette trajectoire pose plus largement la question de la gestion de plusieurs municipalités écologistes depuis 2020, notamment Bordeaux. Entre hausse du coût de la dette, engagements contractuels et marges de manœuvre limitées pour les équipes municipales qui leur succèdent, le redressement des finances locales pourrait s’avérer particulièrement contraignant.
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MOTS-CLESpolitique de la ville , environnement , écologistes , politique verte , maires écologistes , municipalités écologistes , dette , Budget , dérapage budgétaire , mise sous tutelle , Impôts , habitants , crise , Strasbourg , Lyon , Grenoble , préfet , équipes municipales , élections municipales , maires
THEMATIQUESEconomie
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
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Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.