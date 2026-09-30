FACTURE SALEE

Envolée de la dette : les leçons du bilan des maires écologistes à Strasbourg et ailleurs

L’audit financier de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole met en lumière une forte dégradation de la situation financière, avec une dette qui atteint 494 millions d’euros et une épargne nette négative. Cette trajectoire pose plus largement la question de la gestion de plusieurs municipalités écologistes depuis 2020, notamment Bordeaux. Entre hausse du coût de la dette, engagements contractuels et marges de manœuvre limitées pour les équipes municipales qui leur succèdent, le redressement des finances locales pourrait s’avérer particulièrement contraignant.