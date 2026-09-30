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Des passants déambulent devant les affiches électorales de Jean-Philippe Vetter (à gauche), candidat des Républicains (LR) à la mairie de Strasbourg, de Jeanne Barseghian, maire sortante de Strasbourg et candidate à sa réélection, et de Catherine Trautmann (à droite), candidate du Parti socialiste (PS) à la mairie de Strasbourg, à la veille du second tour des élections municipales à Strasbourg, dans l'est de la France, le 18 mars 2026
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FACTURE SALEE

30 septembre 2026

Envolée de la dette : les leçons du bilan des maires écologistes à Strasbourg et ailleurs

L’audit financier de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole met en lumière une forte dégradation de la situation financière, avec une dette qui atteint 494 millions d’euros et une épargne nette négative. Cette trajectoire pose plus largement la question de la gestion de plusieurs municipalités écologistes depuis 2020, notamment Bordeaux. Entre hausse du coût de la dette, engagements contractuels et marges de manœuvre limitées pour les équipes municipales qui leur succèdent, le redressement des finances locales pourrait s’avérer particulièrement contraignant.

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MOTS-CLES

politique de la ville , environnement , écologistes , politique verte , maires écologistes , municipalités écologistes , dette , Budget , dérapage budgétaire , mise sous tutelle , Impôts , habitants , crise , Strasbourg , Lyon , Grenoble , préfet , équipes municipales , élections municipales , maires

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

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