STRATEGIE DANGEREUSE

Allumez le feu : comment LFI prépare déjà l'insurrection… et plus encore, un méga boomerang anti Mélenchon dans les sondages

180 établissements concernés, 164 interpellations en une seule journée : derrière ce qui ressemble à une colère lycéenne spontanée, une mécanique bien identifiée se déploierait, transformer des mécontentements locaux en affrontement national, désigner l'État comme adversaire féroce, mobiliser un électorat jeune et abstentionniste des quartiers populaires. Simple stratégie électorale, ou préparation d'un rapport de force plus large en vue de 2027 ?