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Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti de gauche La France Insoumise (LFI) à l'élection présidentielle française de 2027, participe au « Grand Oral » du Salon des constructeurs de Paris, le 28 septembre 2026.
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STRATEGIE DANGEREUSE

29 septembre 2026

Allumez le feu : comment LFI prépare déjà l'insurrection… et plus encore, un méga boomerang anti Mélenchon dans les sondages

180 établissements concernés, 164 interpellations en une seule journée : derrière ce qui ressemble à une colère lycéenne spontanée, une mécanique bien identifiée se déploierait, transformer des mécontentements locaux en affrontement national, désigner l'État comme adversaire féroce, mobiliser un électorat jeune et abstentionniste des quartiers populaires. Simple stratégie électorale, ou préparation d'un rapport de force plus large en vue de 2027 ?

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MOTS-CLES

LFI , France Insoumise , Jean-Luc Mélenchon , stratégie électorale , Politique , insurrection , désobéissance , blocages de lycées , jeunes de banlieue

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

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Samuel Jequier

Agrégé de sciences sociales, Samuel Jequier est DGA de l'agence conseil Bona fidé et président de l'Institut Bona fidé.