GRANDE ILLUSION
29 septembre 2026
Détroit d’Ormuz : et si le pari de Trump avait marché ?
Face aux craintes d'un embrasement du détroit d'Ormuz et d'un choc pétrolier mondial, une logistique de contournement s'est mise en place dans le Golfe.
7 min de lecture
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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