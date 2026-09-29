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Un navire marchand traverse le détroit d'Ormuz au large de Bandar Abbas, ville portuaire du sud de l'Iran, le 7 septembre 2026. Le principal négociateur iranien menaçait le 6 septembre d'une riposte plus ferme à toute nouvelle attaque américaine, après que Téhéran a ciblé des navires de guerre américains lors de leurs derniers affrontements.
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GRANDE ILLUSION

29 septembre 2026

Détroit d’Ormuz : et si le pari de Trump avait marché ?

Face aux craintes d'un embrasement du détroit d'Ormuz et d'un choc pétrolier mondial, une logistique de contournement s'est mise en place dans le Golfe.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , Etats-Unis , Donald Trump , traffic maritime , exportations pétrolières , ralentissement , cours du baril , Crise énergétique , Chine , europe , Rebelles Houtis

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce