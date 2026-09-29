SURENCHERE MORTELLE
29 septembre 2026
Dealers menteurs : plus d’un tiers des drogues vendues contiennent des substances encore plus dangereuses
Lorsqu'une personne achète une drogue illégalement, elle ne peut être certaine de ce qu'elle contient réellement. Plus d'un échantillon sur trois soumis au Welsh Emerging Drug Identification Service (Wedinos), dans les cas où l'acheteur avait indiqué la substance qu'il pensait avoir achetée, contenait autre chose que ce qui était attendu. Entre avril 2025 et mars 2026, 36,6 % des échantillons soumis à Wedinos ne contenaient pas la substance attendue.
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Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.
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Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.