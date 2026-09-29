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Un officier de la police militaire de l'Amazonas passe devant le colis saisi contenant 2,5 tonnes de marijuana lors de sa présentation à la presse au quartier général de la police civile à Manaus, dans l'État d'Amazonas, au nord du Brésil, le 1er septembre 2026. (Photo : Michael Dantas / AFP)
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SURENCHERE MORTELLE

29 septembre 2026

Dealers menteurs : plus d’un tiers des drogues vendues contiennent des substances encore plus dangereuses

Lorsqu'une personne achète une drogue illégalement, elle ne peut être certaine de ce qu'elle contient réellement. Plus d'un échantillon sur trois soumis au Welsh Emerging Drug Identification Service (Wedinos), dans les cas où l'acheteur avait indiqué la substance qu'il pensait avoir achetée, contenait autre chose que ce qui était attendu. Entre avril 2025 et mars 2026, 36,6 % des échantillons soumis à Wedinos ne contenaient pas la substance attendue.

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MOTS-CLES

drogue , narcotrafic , substances inconnues , danger mortel , benzodiazépines , dépresseurs synthétiques , THC , BCD , vape , orphine

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Joseph Janes

Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.