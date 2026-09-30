IA VS IA

Et si l’intelligence artificielle était la (seule) solution pour faire face à l’urgence de la crise de sécurité générée par l’IA ?

Alors que les agents d’intelligence artificielle gagnent en autonomie et en capacité d’action, de nouvelles vulnérabilités apparaissent : contournement de consignes, comportements difficiles à anticiper, failles dans les dispositifs d’évaluation… Face à ces risques, l’IA pourrait-elle devenir l’un des principaux outils de sa propre sécurisation ? Avons-nous encore le temps de construire les garde-fous nécessaires ?