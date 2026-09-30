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Des robots humanoïdes et quadrupèdes participent à une manifestation à Varsovie le 7 septembre 2026, réclamant la réglementation du développement de l'intelligence artificielle.
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IA VS IA

30 septembre 2026

Et si l’intelligence artificielle était la (seule) solution pour faire face à l’urgence de la crise de sécurité générée par l’IA ?

Alors que les agents d’intelligence artificielle gagnent en autonomie et en capacité d’action, de nouvelles vulnérabilités apparaissent : contournement de consignes, comportements difficiles à anticiper, failles dans les dispositifs d’évaluation… Face à ces risques, l’IA pourrait-elle devenir l’un des principaux outils de sa propre sécurisation ? Avons-nous encore le temps de construire les garde-fous nécessaires ?

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , modèle , Nvidia , Anthropic , Dario Amodei , Sam Altman , OpenAI , Mistral Ai , dangers , risques , prévention , anticipation , crise de sécurité , agents IA , IA incontrôlable , surveillance , temps , temporalité , moyens , méthode , garde-foux , IA , États-Unis , europe , Silicon Valley , tech

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

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Vincent Susplugas

Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.

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