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Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron passent en revue une garde d'honneur militaire devant le château d'Augustusburg à Brühl, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 juillet 2026.
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L’ULTIMATUM LANCE PAR BERLIN

30 septembre 2026

Budget européen : cette guerre rangée qui s’annonce sous étendard allemand

Alors que la Commission européenne propose un budget de près de 2 000 milliards d’euros pour la période 2028-2034, six États membres, emmenés par l’Allemagne, réclament une réduction de plusieurs centaines de milliards. Derrière ce front des contributeurs nets se jouent des divergences sur les priorités de l’Union européenne. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, la concurrence sino-américaine et les fragilités industrielles de l'UE, Berlin entend peser sur l’architecture du prochain budget.

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MOTS-CLES

Allemagne , budget de l'UE , Union européenne , France , Friedrich Merz , Emmanuel Macron , budget pluriannuel , Pays-Bas , Danemark , Suède , Autriche , Finlande , négociations , défense , industrie , AfD , Chine , États-Unis , crise économique , Crise énergétique , blocage , financement , Budget , ultimatum

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.

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