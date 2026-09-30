L’ULTIMATUM LANCE PAR BERLIN

Budget européen : cette guerre rangée qui s’annonce sous étendard allemand

Alors que la Commission européenne propose un budget de près de 2 000 milliards d’euros pour la période 2028-2034, six États membres, emmenés par l’Allemagne, réclament une réduction de plusieurs centaines de milliards. Derrière ce front des contributeurs nets se jouent des divergences sur les priorités de l’Union européenne. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, la concurrence sino-américaine et les fragilités industrielles de l'UE, Berlin entend peser sur l’architecture du prochain budget.