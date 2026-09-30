MUSCLES DE LA LECTURE
30 septembre 2026
Petits conseils pour retrouver la capacité à lire un livre en entier
Face à la fragilisation des compétences en lecture et à l’omniprésence des écrans, comment retrouver le goût et l’endurance nécessaires pour lire un livre jusqu’au bout ?
4 min de lecture
Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.
Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)
Il possède également un blog : bonnet d'âne
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Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.
Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)
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