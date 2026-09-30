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Une personne en train de lire un livre (image d'illustration).
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MUSCLES DE LA LECTURE

30 septembre 2026

Petits conseils pour retrouver la capacité à lire un livre en entier

Face à la fragilisation des compétences en lecture et à l’omniprésence des écrans, comment retrouver le goût et l’endurance nécessaires pour lire un livre jusqu’au bout ?

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MOTS-CLES

lecture , cerveau , romans , livre , écrivain , romancier , roman , littérature , plaisir , conseils , méthode , apprentissage , classement PISA , Singapour , Guide , lire un livre en entier , écrans , tablettes , smartphones

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Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Brighelli

Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.

 Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment  La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)

Il possède également un blog : bonnet d'âne

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