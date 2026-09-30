TERREAU COMPLOTISTE

Alain Soral, Jordan Bardella et TOUS les autres : radioscopie d’une génération sous influence

De l’essor d’Alain Soral sur Internet aux recompositions politiques actuelles, une partie de la jeunesse française a été exposée à des discours mêlant rhétorique antisystème, complotisme et antisémitisme. Quelle empreinte cette galaxie a-t-elle laissée sur une génération aujourd’hui entrée dans la vie politique et médiatique ?