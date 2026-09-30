TERREAU COMPLOTISTE
30 septembre 2026
Alain Soral, Jordan Bardella et TOUS les autres : radioscopie d’une génération sous influence
De l’essor d’Alain Soral sur Internet aux recompositions politiques actuelles, une partie de la jeunesse française a été exposée à des discours mêlant rhétorique antisystème, complotisme et antisémitisme. Quelle empreinte cette galaxie a-t-elle laissée sur une génération aujourd’hui entrée dans la vie politique et médiatique ?
16 min de lecture
MOTS-CLESInternet , Alain Soral , Egalité et réconciliation , complotisme , antisionisme , antisémite , antisémitisme , 7-octobre , galaxie Soral , Mediapart , Jordan Bardella , Rassemblement National , jeunesse , jeunes , France , société , complot , désinformation , vérité , contre-vérité , cercle de la raison , élites , finance , juifs , israël , Palestine , Gaza , LFI , David Guiraud , Guillaume Meurice
THEMATIQUESFrance
Frédéric Haziza est journaliste politique à Radio J. Il a publié "Vol au-dessus d'un nid de fachos Dieudonné, Soral, Ayoub et les autres" aux éditions Fayard.
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
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Frédéric Haziza est journaliste politique à Radio J. Il a publié "Vol au-dessus d'un nid de fachos Dieudonné, Soral, Ayoub et les autres" aux éditions Fayard.
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).