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Alain Soral s'adresse aux journalistes à son arrivée au tribunal de Paris le 12 mars 2015.
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TERREAU COMPLOTISTE

30 septembre 2026

Alain Soral, Jordan Bardella et TOUS les autres : radioscopie d’une génération sous influence

De l’essor d’Alain Soral sur Internet aux recompositions politiques actuelles, une partie de la jeunesse française a été exposée à des discours mêlant rhétorique antisystème, complotisme et antisémitisme. Quelle empreinte cette galaxie a-t-elle laissée sur une génération aujourd’hui entrée dans la vie politique et médiatique ?

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MOTS-CLES

Internet , Alain Soral , Egalité et réconciliation , complotisme , antisionisme , antisémite , antisémitisme , 7-octobre , galaxie Soral , Mediapart , Jordan Bardella , Rassemblement National , jeunesse , jeunes , France , société , complot , désinformation , vérité , contre-vérité , cercle de la raison , élites , finance , juifs , israël , Palestine , Gaza , LFI , David Guiraud , Guillaume Meurice

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Haziza

Frédéric Haziza est journaliste politique à Radio J. Il a publié "Vol au-dessus d'un nid de fachos Dieudonné, Soral, Ayoub et les autres" aux éditions Fayard.

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Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 

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